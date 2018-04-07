Kayseri’deki uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ise uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 adet mermi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.