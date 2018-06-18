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Kayseri'deki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesi Çomaklı kavşağında, dün 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan Atıf Karaduman (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'deki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesi Çomaklı kavşağında, dün 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan Atıf Karaduman (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken, tedaviye alınan 8 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Develi ilçesi çevre yolu Çomaklı kavşağında meydana geldi. Murat Güney (39) yönetimindeki 06 GLF 93 plakalı otomobil, Bayram Altan'ın (39) kullandığı 79 DV 445 plakalı otomobil ve Göksel Yıldız (38) yönetimindeki 44 KV 706 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlardan 2'sinin tarlaya savrulduğu kazada, 3 sürücü ile otomobillerde bulunan Arzu Batı (35), Rabia Batı (45), Saniye Sert (37), Tuğba Güney (30), Seval Altan (33), Aziz Taner (58) ve Atıf Karaduman yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. Kazada ağır yaralanan Aziz Taner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde tedaviye alınan Atıf Karaduman da bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan 8 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Kayseri'deki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldiKayseri'deki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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