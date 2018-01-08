Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde ana yolda seyir halindeki hafif ticari araç, kum yüklü traktörün römorkuna çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araç sürücüsü Sinan Yıldırım hafif yaralandı.
Kaza, İznik-Yenişehir Karayolu üzerinde meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan Sinan Yıldırım yönetimindeki 16 JOC 84 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, yolun solundan kontrolsüz olarak sağ tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Hüseyin Bektaş yönetimindeki 16 FEA 14 plakalı traktörün kum yüklü römorkuna arkadan çarptı. Kazada, Sinan Yıldırım hafif yaralanırken aracı kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, hastaneye kaldırılırken, cep telefonuyla yakınlarını arayarak "Ben kaza yaptım, beni hastaneye götürüyorlar" dedi. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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