Kaza anı kamerada: Önce motosiklete ardından kamyonete çarptı

Haber: İstanbul DHA Sultanbeyli'de dönüş yapmaya hazırlanan motosiklete çarpan başka bir motosiklet hızını alamayarak kaldırım çalışması için park eden kamyonete çarptı. Kazada kamyonete çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza saat 14.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dönüş yapmaya hazırlanan bir motosiklete arkadan gelen başka bir motosiklet hafif şekilde çarpıyor. Çarpma sonrası motosiklet dönüşünü tamamlarken arkadan gelen motosikletin sürücüsü direksiyon hakimeyitini kaybediyor. Hızını alamayan motosiklet, kaldırım çalışması için park eden kamyonete çarptı. Kazada kamyonete çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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