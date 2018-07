Kaza bölgesinde çalışmalar sürüyor - Gündüz görüntüleri (22)

TEKİRDAĞ'DA YOLCU TRENİNİN 5 VAGONU DEVRİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava ambulansları devreye sokuldu Sağlık Bakanlığı kaza yerine 2 hava ambulansı sevk etti Bakanlık 362 yolcu 6 mürettebat vardı Bakanlık müsteşarı 10 ölü, 73 yaralı EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirterek, Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor dedi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesi'nden İstanbul Halkalı gitmek üzere hareket eden yolcu treni saat 15.45 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı. Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerin olduğu belirtilirken çok sayıda yolcu da yaralandı. Kazanın hemen ardından yara almadan kurtulan yolcular, vagonlarda bulunan yaralıları dışarı çıkartmaya çalışın, demiryolu çevresi insan yığınıyla doldu. EKİPLER KAZA YERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ Kazadan heman sonra bölgeye ilk olarak yakında bulunan Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner imle köylüler ulaştı. Kazazedeleri ilk yardımı köylüler yaparken, Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 6 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdaha gerekir dedi. ÇİFTLİKTE KRİZ MERKEZİ KURULDU Kaza ihbarının ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmek üzere hareket etti. Ancak bölgenin yoğun yağış alması ve yol olmaması nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, köylülere ait traktörlerle yakınlarda bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çiftlikte kriz masası oluşturulurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra ambulanslar ve hava ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı. Bu arada kazadan yara almadan ya da hafif yaralı olarak kurtulanlar da diğer yaralıları yardım etmek için büyük çaba harcadığı görüldü. Olay yerinde yaralıları hastanelere sevk etmek için çok sayıda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın hav aambulanslarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava ambulansları da devreye sokuldu. VALİ KAZANIN NEDENİ HAVA MUHALEFETİ Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirtti. Arazinin çamurlu olması nedeniyle bölgeye paletli araçların da sevk edildiğini belirten Vali Ceylan, Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Ölü konusunda net bir rakam veremiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor. dedi. HAVA AMBULANSLARI Sağlık Bakanlığı kaza yerine 2 hava ambulansı sevk etti. Hava ambulasları yaralıları bölgeden alıp, hastanelere götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personelinin bölgeye sevk edilerek çalışmalara destek vereceği belirtildi. Ayrıca çevre ilçelerden de çok sayıda ekipler kaza bölgesine sevk edildi. KAN ANONSU Tekirdağ Çorlu ilçesi Belediye Başkanlığı, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılar için acil kan verilmesi çağrısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, Sarılar mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için her gruptan acil kana ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımızın başta Çorlu Devlet Hastanesi olmak üzere Çorlu'daki tüm hastanelere kan vermek üzere başvurmaları önemle rica olunur denildi. BAŞBAKANLIK BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir. BAKANLIK 362 YOLCU 6 MÜRETTEBAT VARDI Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası kilometre162'de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir denildi. KAZANIN NEDENİ 'AŞIRI YAĞIŞLAR' Kazanın bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirtilen Bakanlık açklamasında şu ifadelere yer verildi Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri, kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışmalar başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığı'nın kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD'ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı'dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu'dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmekedir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu'da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır. BAKANLIK MÜSTEŞARI 10 ÖLÜ, 73 YARALI Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre , 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazada yaşamını yitiren 9 yolcunun Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirildiği öne sürülürken, olay yerinden taşınan yaralıların tedavilerine ise Tekirdağ il merkezi ile Çorlu, Muratlı, Çerkezköy ve Kapaklı ilçe hastanelerinde devam ediliyor. Bu arada olay yerine gelen ekipler devrilen vagonların altında yolcu olabileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle aydınlatılan kaza bölgesinde kaza kırım ekipleri vagonların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN OLAY YERİNDE Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerine geldi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma yardım araç gereçlerinin kaza yerine ulaştığı belirtilerek şöyle denildi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerinde incelemelerini sürdürmektedirler. Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler devam etmekte olup, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırılmıştır. Yaralı yakınları, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilgi İletişim Merkezi (SABİM)'in 184 no'lu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilirler. BAKANLAR ARSLAN VE DEMİRCAN, ÇORLU DEVLET HASTANESİ'NDE YARALILARI ZİYARET ETTİ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, helikopterle gece yarısı kaza bölgesine geldi. Kaza yerinde inceleme yapan bakanlar Arslan ile Demircan, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne geçerek, burada yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından yaralıları ziyaret eden Arslan ile Demircan, geçmiş olsun dileklerini iletti. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Kaza bölgesinde ise devrilen vagonlarda arama kurtarma çalışmaları havanın kararmasına rağmen ara verilmeden sürdürülüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada vagonların altından çıkarılan iki ceset askeri zırhlı personel taşıcıyı aracıyla bölgeden alınarak, ambulansların bekletildiği alana götürüldü. Cesetler buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. DRAY EKİBİ BÖLGEDE Bu arada TCDD'nin dray ekibinin de bölgeye ulaşıp, çalışmalara başlayacağı belirtildi. KURTARMA ÇALIŞMASINDA 1 ASKER YARALANDI Kazanın ardından sürdürülen kurtarma çalışmaları sırasında düştüğü belirtilen bir asker de yaralandı. Yaralı asker Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülürek tedavi altına alındı. YARALILAR DEHŞET ANLARI ANLATTI Tekirdağ 'on Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında aralarında durumları ağır olan yaralananların büyük bölümünün tedavisi Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralı yakınlarının ise hastanenin acil servisi önünde endişeli bekleyişleri sürüyor. 'KÖYLÜLER BİZİ AMBULANSA KADAR GÖTÜRDÜ' Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıların anlattıklarına göre köylülerin kazadan sonra kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıların bir an evvel hastanelere götürülebilmeleri için seferber oldukları belirtildi. Köylüler, olay yerine yaklaşamayan ambulansların bulundukları bölgeye çok sayıda yaralıyı götürerek bir an önce tedavilerinin yapılmalarını sağladı. 'MAHŞER KELİMESİ BELKİ AZ KALIR' Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır dedi. Yaralılardan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, kaza anını hatırlamadığını belirterek, Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var dedi. Edirne Uzunköprü ilçesinden kızı ile Çerkezköy'e giden Türkan Sar (47) ise, Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Durumları iyi olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi diye anlattı. Sarı'nın eşi Mesut Sarı eşi ile kızını ancak görebildiğini söyledi. BAKANLAR TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ'NDE YARALILARI ZİYARET ETTİ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, tren faciasının ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gerekli tüm tedavilerin yapıldığını söyleyerek hastaneden ayrıldı. YARALILAR O ANLARI ANLATTI Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Pembe Günsem (65), trene Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bindiğini ve sondan ikinci vagonda yolculuk yaptığını söyledi. Trenin bir anda büyük gürültü ile devrildiğini söyleyen Günsem, Biz en sondan ikinci vagonda yolculuk yapıyorduk. Lüleburgaz'dan bindik, İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda langırtı koptu. Ben gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Trenin altından yürüyerek çıktık. Etrafta çok ölü, yaralı vardı. Psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum şu anda. Bu kadar ağrımla 200 metre dediler ama 2 kilometre yürüdük. Kervan geçmez, kuş uçmaz yerde kaza oldu. Tarla var, çamur var. Bir saat gelsinler diye bekledik, sonra hastaneye geldik diye konuştu. CHP'Lİ AYGUN BİZE GELEN BİLGİLER BÜYÜK BİR FACİA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren kazazedeleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aygun, kaza haberini duydukları andan bu yana takipte olduklarını belirterek, Vefatlarla ilgili bilgi vermek şu anda hoş değil. Ama bize gelen bilgiler büyük bir facia olduğunu gösteriyor. Kaza olduğu andan şu saate kadar takipteyiz. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlardan aldığımız bilgilerle kazanın büyük bir kaza olduğunu biliyoruz ama en önemlisi bu kaza neden oldu. CHP Genel Başkanımızın talimatıyla ben buradaayım. Teknik heyette şu anda buraya geliyor. İncelemelerin ardından sorumluları bulmak için çalışacağız. Çünkü bizim için can önemli, mal gidebilir ama giden canlar geri gelmiyor. Onun için biz buradayız ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. İnşallah can kaybı az olur. Bekleyip göreceğiz hep beraber diye konuştu. 'TREN HATTI YENİ AÇILMIŞTI' Tren hattının yeni açıldığına dikkat çeken Aygun, İş makinelerimiz, büyükşehir belediyemiz ve Çorlu belediyemiz ilk andan itibaren faaliyette. Kazanın olduğu alan çok zor. Doğal afetin olmaması için biz insanlar ne yaptık. Bu tren yolunun açılmasıyla ilgili geçmişte benim bayağı baskım olmuştu. Burası 3.5 sene bakımdaydı. Bizim verdiğimiz mesajlar çerçevesinde öncelikle Çerkezköy-Halkalı daha sonra Çerkezköy'den Edirne Kapıkule'ye kadar bu hat açıldı. Yeni açılan tren yolunun acaba sorularıyla sizi baş başa bırakıyorum. Biz CHP olarak bunun takipçisiyiz ifadelerini kullandı.