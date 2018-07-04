Kaza görüntülerini verdi, serbest kaldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Dursun Ali Sesli'nin (86), halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kayıtlarını emniyete veren sürücü Ercan T. (30), serbest bırakıldı.
Kaza, 1 Temmuz Pazar günü, Ereğli- Devrek yolunda meydana geldi. Ercan T. yönetimindeki 67 M 8056 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Ali Sesli’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Sesli, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde 1 gün sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ercan T., emniyete kaza anına ilişkin otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını verdi. Ercan T., ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dursun Ali Sesli'nin, karşıya geçmek için aniden yola atladığı, otobüs sürücüsünün manevra yapmaya çalışmasına rağmen yaşlı adama çarptığı görülüyor.
TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!
Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu
Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum