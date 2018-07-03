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Kaza kurbanı 4 gurbetçi, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

ALMANYA'dan tatil için memleketleri Uşak'a gelirken, içinde bulundukları minibüsün Bulgaristan'da kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi, Banaz ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza kurbanı 4 gurbetçi, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi

Feyzi DAVULCU/BANAZ (Uşak), (DHA)- ALMANYA'dan tatil için memleketleri Uşak'a gelirken, içinde bulundukları minibüsün Bulgaristan'da kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi, Banaz ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.
Almanya'nın Osnabrück şehrinde yaşayan ve Türkiye'ye gelmek için yola çıkan Cemal Karacan'ın yönetimindeki OS C 3995 plakalı minibüs, geçen 1 Temmuz'da Bulgaristan'da kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan Ayşe Gümüş (50), kızları Hatice Gümüş (30) ile Maide Gümüş (24) ve torunu Berat Karacan (3) yaşamını yitirdi. Minibüsü kullanan Cemal Karacan, eşi Rukiye Karacan ve kızları Belinay Karacan ise yaralandı. Yaralılar Bulgaristan'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazanın, Almanya'da yaşayayan gurbetçi ailenin memleketleri Uşak'ın Banaz ilçesine tatile gelirken meydana geldiği belirlendi.
CENAZELER UÇAKLA GETİRİLDİ
Kazada yaşamını yitiren Ayşe Gümüş, Hatice Gümüş, Maide Gümüş ve küçük Berat Karacan'ın cenazeleri Bulgaristan'dan bugün sabaha karşı uçakla memleketleri Uşak'a getirildi. 4 kişi için Banaz ilçesindeki Dilek Camisi'nde öğle cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Minik Berat'ın tabutunun baş kısmına bırakılan şapkası, görenlerin yüreklerini dağladı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kızılcaören Köyü Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ise Bulgaristan'daki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

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Kaza kurbanı 4 gurbetçi, memleketleri Uşak'ta toprağa verildiKaza kurbanı 4 gurbetçi, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi

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