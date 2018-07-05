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Kaza kurbanı ailenin cenazesi Ankara'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yanarak yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gizem KARADAĞ- Selen TORNACI/ANKARA, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yanarak yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobil ile Hamza Aydemir yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, LPG takılı 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücü Gökhan (30), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) olay yerinde, babası Naim Özgel (64) ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

AMELİYAT İZİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Önce İmranlı Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen cesetlerin kimlik tespiti, güçlükle yapıldı. Yakınları, Ankara'da bir markette çalışan sürücü Gökhan Özgel'in cesedini bacağındaki ameliyat izinden teşhis etti. Dün akşam saatlerinde Filiz Özgel ve oğlu Kağan aynı tabutta konulurken diğer cenazelerle birlikte Ankara’ya gönderildi.

Cenazeler bugün öğlen namazı sonrası Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı Camisine getirildi. Yakınları, Özgel Ailesi’nin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü, fenalık geçirdi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından Özgel Ailesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ARSLAN DA CENAZE NAMAZI KILDI

Bu arada başka bir cenaze için Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da saf tutarak cenaze namazı kıldı.

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Kaza kurbanı ailenin cenazesi Ankara'da toprağa verildiKaza kurbanı ailenin cenazesi Ankara'da toprağa verildi
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