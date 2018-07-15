Kaza kurbanı voleybolcu Beyza, toprağa verildi

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren voleybolcu Beyza Adalı (17), toprağa verildi.
Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nda oynayan, Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Adalı, geçen 6 Temmuz'da üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Beyza Adalı, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Beyza Adalı’nın cenazesi, ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak, Saray Yeni Mahalle'deki evine getirildi. Cenaze burada helallik alındıktan sonra Yeni Mahalle Camii'ne götürüldü. Cenazeye Adalı ailesinin yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve vatandaşlar katıldı. Adalı ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, Beyza'nın tabutunun üzerine Trakya Gelişim Voleybol Takımı'nın forması örtüldü. Baba Salih Adalı, ”Canım kızım benim. Yaktın içimizi yaktın” diyerek, gözyaşı döktü.
Beyza Adalı’nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazpaşa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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