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Kaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Kaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.
Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda dün akşam görev dönüşü Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K.'nin silahını temizlediği sırada kazayla ateş alan tüfekten çıkan kurşunla şehit düşen olan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli (25) için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ile askerler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit Astsubay Mustafa Yerli'nin özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile birlikte şehitin Türk bayrağına sarılı tabutu, uçakla memleketi Çanakkale'ye gönderildi.
Bekar olan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin 25 Ağustos 2017 tarihinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan mezun olduğu ve 11 Eylül 2017'de Kangal'daki görevine başladığı öğrenildi. Şehit Astsubay, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlanacak.

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Kaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandıKaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandıKaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandıKaza kurşunuyla şehit olan Astsubay, memleketine uğurlandı

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