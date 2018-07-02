Kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde helikopterin güvenliğini alırken kaza kurşunuyla yaralanan, götürüldüğü Ankara GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.
Hastane morgundan alınan evli ve 1 çocuk babası Ahmet İmalı'nın cenazesi ilk olarak baba evine götürüldü. Burada duaların edilip helallik alınmasının arından şehidin naaşı Ulu Cami'ye götürüldü. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, şehidin ailesi, yakınları, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Törende şehidin üniformasını giyen eşi Sultan, annesi Ayşe ve kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıtlar yaktı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan baba Mehmet İmalı'yı ise protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra Ahmet İmalı'nın naaşı askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.
Ahmet İmalı, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.
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