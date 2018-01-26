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Kaza sanılmıştı olayın ardında yasak aşk çıktı!

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 13:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik kazası yaralısı olarak getirildiği hastanede ensesinden tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Mehmet Ateş’in, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ateş’in katil zanlıları olarak eşi ile ilişki yaşadığı belirtilen yeğeni tutuklandı.

İskenderun’da bulunan özel bir hastaneye trafik kazası yaralısı olarak getirilen servis sürücüsü 34 yaşındaki Mehmet Ateş’in ensesinden ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ateş’in vurulduğu kazanın meydana geldiği İsmet İnönü Mahallesi’nde geniş çaplı araştırma yaptı.

Ateş’in kullandığı 34 AZ 6066 plakalı servis minibüsünün çalışır halde bulunduğu ve iki araca çarpıp durduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta mermi girişi tespit etti.

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EŞİ VE YEĞENİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı genişleten polis,ensesinden vurularak öldüğü anlaşılan Mehmet Ateş’in yakın çevresi üzerine odaklandı. Ateşin eşi Zeynep Ateş (29) ve yeğeni Vedat Karaca (22) ile ağabeyi H.A. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Zeynep Ateş’in Vedat Karaca ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Cinayeti de ’yasak aşk’ yüzünden işlediği iddia edildi. Mehmet Ateşin öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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TABANCAYI TOPRAĞA GÖMDÜLER

Bu arada polis şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaptığı araştırmada bahçede gömülü olarak bir tabanca ile evlerde 5 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye çıkan 3 çocuk annesi Zeynep Ateş ile yeğen Vedat Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası hatay iskenderun Mehmet Ateş

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
boşa dememişler kadın milleti adamı rezilde eder vezirde eder diye....
5 dakkalık zevk insana neler yaptırıyor...
bu feminenler nerede
eğitim şart!
İKİ ERKEĞİ HEMEN AFRİNE ÖN CEPHEYE GÖNDERECEKSİN KADINADA EN AĞIR CEZA UYGULANMALI TARLALARDA YAZ KIŞ ÇALIŞTIRACAKSIN ENERJİSİ KALMAYANA ÇALIŞSIN
cehalet cehalet cehalet ne kadar çoğaldı bu tarz olaylar geriye doğru mu gidiyoruz dicem ama eski insanlar bile asla böyle iğrençlikler yapmazdı demekki ileri doğru gidiyoruz
yemin ederim eskiden erkekler aldatirdi genelde simdi gorevi kadinlar almis ne oluor size ya
küçücük çocuğun neresiyle yasak aşk yaşamış anlamadım
Sen nasıl annesin kızım üç çocuğun varmış kardeşin yaşındaki biri ile yasak ilişkin var çocuklarından da mı utanmadın? Eşin çalışıp evine ekmek getiriyor belli geçinemiyorsanız anlaşamıyorsanız boşansana. Sonra ne halt yersen ye. Bukadar mı düştünüz yaaa. Çocuklarınızı sevmiyormusunuz onları düşünerek dikkat etsenize ...
Cem Yılmaz haklıymış hani onlar marjinal hayat yaşıyordu burada çıkan haberlerde marjinalliğin dibine vuruyor millet
Bazı suçlar için idam şart.
Yaşanan olay talihsizlik tabi ki. fakat kadını o duruma neyin getirdiğine bir bakmak lazım şuan ki çoğu evliliklerde erkekler eşlerine yeteri kadar ilgi ve özeni göstermediği için olabilir mi? Hangi kadın evliyken farklı bir erkekle bu durumu yaşamak istesin ki boş boş konuşuyorsunuz hatalarda karşılıklıdır tabi ki bu şekilde çözülmemesi lazım fakat boşanmaya kalksan ya çocuğun ölüyor ya kendin toplum baskısı kadının sonunu felakete itiyor.. Şimdi ki adamların doğru düzgün eli ekmek bile tutmuyor kadın çalışsın çocuk yapsın evde eş hizmetini görsün ne ala, Kadınlar kırılınca şeytana döner.
@rja3jfoik9 ağzımızla kuş mu tutalım .. Allah gözünüzü doyursun ...
Filimlerde artık aldatma değil akraba ile aldatma özendiriliyor.
Şimdi koca ölüp gitti. Öldüren ise bir af çıkmazsa bile bir süre sonra muhtemelen çıkar ve hayatına devam eder. Sanırım kadın katil olsa bile, öldürttüğü kocasının yasal mirasçısı konumunda. Tasarlayarak işlenen suçlarda... cezalar kesinlikle daha ağır olmalı.
BREZİLYA DİZİSİ GİBİ SÜT ÇÜ TÜPÇÜYE TÜPÇÜ HİZMETÇİYE SOONA ALAYI BAHÇIVANA.... :) :) :) :)
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