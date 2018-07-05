Kaza sonrası annesine 'Ağlama' diyen Ömer Faruk öldü (2)

2 AYLIĞINA TATİLE GELMİŞTİ
Bodrum'da yolcu minibüsünün çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ömer Faruk Odabaşı'nın gözü yaşlı babası Murat Odabaşı, oğlunun ölümünden sorumlu olanlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Bir otelde restoran bar müdürü olarak çalışan Murat Odabaşı, yolcu indirmek için durup trafiğin sıkışmasına neden olan ve bu aracı sollamak isterken oğluna çarpıp ölümüne neden olan minibüsün şoförünün de hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi.
Eşinin, çocukları Ömer Faruk ve Tarık Buğra (10) ile Samsun'un Terme ilçesinde yaşadığını belirten Murat Odabaşı, "Okullar kapanınca eşim Nurgül Odabaşı, oğullarım Ömer Faruk ve Buğra'yı da alarak 2 aylık tatil için Bodrum'a yanıma gelmişlerdi. Dün akşam oğlum Ömer Faruk'u bizden ayıran kaza yaşandı, canımız yandı. Oğlum ambulansa bindirilirken iyiymiş, hatta annesini bile teselli etmeye çalışmış. Ancak, iç kanama olduğu için yolda fenalaşmış. Hastanede müdahale edilse de kurtarılamamış" dedi.
Odabaşı, oğlunun cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından uçakla Samsun'a götürüp, yarın öğlende toprağa vereceklerini söyledi.
Öte yandan küçük Ömer Faruk'a çarparak ölümüne neden olan minibüs şoförü C.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)
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