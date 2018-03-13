Kaza sonrası çıkan kavgada yaralı sürücü darp edildi

Şanlıurfa’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralanırken, yaralılardan birinin oğlu, aynı kazada yaralanan tır sürücüsünü darp etti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin Karayolunun Çamlıdere kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sabri E.’nin kullandığı 07 VS 148 plakalı otomobil, Kemal A.’nın kullandığı 63 E 0667 plakalı bitkisel yağ yüklü tıra yandan çarptı. Kazda her iki araç sürücüsü yaralandı. Otomobilin yaralı sürücüsünün oğlu M.E., diğer yaralı sürücüyü darp etti. Yaralılar, olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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