HABER

Kaza sonrası çıkan kavgada yaralı sürücü darp edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralanırken, yaralılardan birinin oğlu, aynı kazada yaralanan tır sürücüsünü darp etti.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin Karayolunun Çamlıdere kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralanırken, yaralılardan birinin oğlu, aynı kazada yaralanan tır sürücüsünü darp etti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin Karayolunun Çamlıdere kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sabri E.’nin kullandığı 07 VS 148 plakalı otomobil, Kemal A.’nın kullandığı 63 E 0667 plakalı bitkisel yağ yüklü tıra yandan çarptı. Kazda her iki araç sürücüsü yaralandı. Otomobilin yaralı sürücüsünün oğlu M.E., diğer yaralı sürücüyü darp etti. Yaralılar, olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ablasının erkek arkadaşını öldüren zanlıya 12 Yıl

Ablasının erkek arkadaşını öldüren zanlıya 12 Yıl

İzinsiz kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

İzinsiz kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Kirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdi

Kirayı isteyen ev sahibine kızdı, daireyi ateşe verdi

Bursa'da sahte parayla 22 kişiyi dolandırdılar

Bursa'da sahte parayla 22 kişiyi dolandırdılar

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı 11 ölü, 21 yaralı (5)- Yeniden

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı 11 ölü, 21 yaralı (5)- Yeniden

İstanbul'da fidye operasyonu

İstanbul'da fidye operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.