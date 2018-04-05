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Kaza sonrası duran tıra otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 22:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulunduDüşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu
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