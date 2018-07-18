Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Yıldız (30), yaralandı. Şoka giren otomobil sürücüsü Beril E. (33), gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Hamza Yıldız yönetimindeki 48 AAS 845 plakalı motosikletle, bir AVM'ye girmek için sola ani manevra yaptığı öne sürülen Beril E. yönetimindeki 34 EE 7263 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin sağ kapısına çarparak düşen kasksız sürücü Yıldız, ağır yaralandı. Yıldız, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, İstanbul'da özel bir denizcilik şirketinde yönetici asistanlığı yapan otomobil sürücüsü Beril E., gözyaşlarına boğuldu. Beril E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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