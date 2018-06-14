HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kaza sonrası konuşmaya gelen sürücüye saldırdı, dayak yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

Görüntülerin adresi Ankara'nın Altındağ ilçesi.

ANKARA (DHA) - Görüntülerin adresi Ankara'nın Altındağ ilçesi. Amatör bir kameraman tarafından görüntülenen ve paylaşılan olayın, yaşanan bir kaza sonrası meydana geldiği belirtildi. Sabahın erken saatlerinde kaydedilen görüntülerde, kazaya karışan sürücülerden biri, kendisi ile konuşmaya gelen diğer sürücüye tekme atınca karşılığı gecikmedi. Tekmeye karşılık veren diğer sürücü, tekme atan sürücüyü yere yatırarak darp etti. Olay sırasında bir taksinin ise kavga eden sürücülerin yanından geçtiği, müdahalede bulunmadığı görüldü.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Küçük Alper'in ölümü davasında 11 yıllık mücadeleKüçük Alper'in ölümü davasında 11 yıllık mücadele
Tarihi eser kaçakçısı sikke ve heykellerle yakalandıTarihi eser kaçakçısı sikke ve heykellerle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.