Kaza ucuz atlatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada iki araçtada ağır hasar meydana geldi. Kaza sonrasında itfaiye olası bir yangına karşı önlem aldı.

Edinilen bilgiler göre, H.A. yönetimindeki 06 BU 7011 plakalı otomobil ile T.A. yönetimideki 10 P 5414 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta ağır hasar gördü. Kaza sonrasında olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık ekipler araçlarda çıkabilecek olası yangınlara karşı önlem aldı. Kazada yaralanan olmazken araçlar çekici ile otoparka çekildi.