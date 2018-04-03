Kaza ucuz atlatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada iki araçtada ağır hasar meydana geldi. Kaza sonrasında itfaiye olası bir yangına karşı önlem aldı.
Edinilen bilgiler göre, H.A. yönetimindeki 06 BU 7011 plakalı otomobil ile T.A. yönetimideki 10 P 5414 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta ağır hasar gördü. Kaza sonrasında olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık ekipler araçlarda çıkabilecek olası yangınlara karşı önlem aldı. Kazada yaralanan olmazken araçlar çekici ile otoparka çekildi.
Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’a ülkesinde siyasi partilerden tepki
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum