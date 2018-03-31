Kaza yapan araç alev alev yandı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan araç alev alev yanarken, iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Nihat E. idaresindeki 01 BY 222 plakalı özel otomobil, Ümitalan rampasından indiği sırada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan otomobil zemine çarparak ancak durabildi. Savrulan otomobilden fırlayan sürücü Nihat E. ile yanında bulunan araç sahibi Fehmi G. ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili kısa sürede söndürdü.

Fehmi G, kanlar içinde kalmasına rağmen, yanan otomobilini görünce çevredekilere, “Bu araba benim mi?” diye sordu. Ağır yaralanan iki kişi 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici ile otoparka çekilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.