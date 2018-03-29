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Kaza yapan araçlar tramvay durağına çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 08:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsü İ.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden Türker Yurtseven (58) yönetimindeki ticari araca arkadan çarptı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsü İ.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden Türker Yurtseven (58) yönetimindeki ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar Güzelyalı Tramvay Durağı'na çarparak durabildi. Kazada ticari araç sürücüsü Yurtseven hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü İ.O. ise gözaltına alındı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden İ.O. idaresindeki 34 BBU 865 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Türker Yurtseven idaresindeki 06 BK 9266 ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar Güzelyalı Tramvay Durağı'na çarparak durabildi. Tramvay seferlerinin bitmiş olması ve bu nedenle durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yurtseven'i ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yurtseven'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobil sürücüsü İ.O. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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