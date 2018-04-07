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Kaza yapan araçlara başka araç çarptı: 2 ölü 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 01:48 | Son Güncelleme

Niğde’de kavşakta iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı, güvenlik önlemi almaya çalışan yayalara üçüncü araç çarptı.

Kaza yapan araçlara başka araç çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Niğde’de kavşakta iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı, güvenlik önlemi almaya çalışan yayalara üçüncü araç çarptı. Baba ve damadı olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde’nin Ulukışla İlçesine bağlı Güney köyü kavşağında meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen yönetimindeki 33 NPP 81 ile 51 HF 795 plakalı otomobiller maddi hasarlı kaza yaptı. Sürücüler kaza sonrası araçlarından inerek yolda gelen araçların kendilerine çarpmaması için tedbir almaya çalıştığı sırada sürücüsü belli olmayan fakat çarpmasının etkisi ile plakası olay yerine düşen 51 BC 863 plakalı başka araç kazazedelere çarptı ve olay yerinden uzaklaştı. Kazada Ümit A.(35) ve Kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan D. (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sema A. (29) ve Sümeyye A. (3) ağır yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan araçlara başka araç çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Kaza yapan araçlara başka araç çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Kaza yapan araçlara başka araç çarptı: 2 ölü 2 yaralı

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