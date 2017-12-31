Kaza yapan arkadaşlarına yardıma giderken kazada öldü

Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS(Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde kaza yapan arkadaşına yardım etmek için yola çıkan 20 yaşındaki Ahmet Gökçek, otomobilinin takla atması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Mehmetli mekiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Avener'in kullandığı 01 ESR 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Bozer ve Mustafa Çetinkaya yaralandı. Arkadaşlarının kaza yaptığını öğrenen Ahmet Gökçek, yardım etmek için kaza yerine 30 kilometre uzaklıktaki Çiçeklidere köyünden 80 LL 421 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Arkadaşlarının kaza yaptığı Mehmetli mevkiine yaklaşan Gökçek'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gökçek'in öldüğünü belirledi. Kaza yerinde yapılan iclemenin ardından gökçek'in cesedi, morga kaldırıldı.
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