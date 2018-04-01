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Kaza yapan avukat hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Yaylabağı beldesi sınırlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Yaylabağı beldesi sınırlarında meydana geldi. Avukat Halil Tanan (36) idaresindeki 03 AV 654 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Fadime Yavuz (24) ve Rabia Ağdacı (23) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Dinar ilçesi Haydarlı beldesi nüfusuna kayıtlı olan Avukat Halil Tanan’ın yarın öğle namazını müteakip memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

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