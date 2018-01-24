Kaza yapan minibüste 47 kaçak yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Hafik ilçesinde kaza yapan minibüste, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 47 kaçak yakalandı.Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu, Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı Doğubeyazıt'tan yola çıkan 04 D 3625 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, minibüsün, kaçakları taşıdığını belirledi. Koltukları sökülerek içi genişletilen 14 kişilik minibüste yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 45 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu, toplam 47 kaçak yakalandı. Minibüs sahibine 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.Kaçakların, işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği açıklandı.
TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı
Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika ABD'den Afrin'de 'güvenli hat' önerisi
Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı
Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!
'Remezen' 12 yıl sonra yakalandı!
Meğer ölüm makinesinden farkı yokmuş
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!