Kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu girişinde yaşandı. Aziz D. yönetimindeki 63 MB 916 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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