HABER

Kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu girişinde yaşandı.

Şanlıurfa’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu girişinde yaşandı. Aziz D. yönetimindeki 63 MB 916 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
Kur'an içinde FETÖ talimatı!Kur'an içinde FETÖ talimatı!
'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye bin lira ceza

Ölen kuzuyu otomobil üzerinde taşıyan sürücüye bin lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.