Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kaza yapan otomobiller kanala uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melenağzı köyünden Akçakoca yönüne seyir halinde olan 54 NG 832 plakalı otomobil yolun daraldığı alanda başka bir aracı sollamak isterken yan tarafından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller yolun kenarında bulunan su kanalına düştü. O sırada kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kanala düşen otomobillerinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücülere ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kontroller sonrasından iki sürücünün de durumunun iyi olduğu kaydedildi. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.