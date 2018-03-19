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Kaza yapan polis arabası depoya girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’ nin Gölcük ilçesinde polis arabası ‘Dur’ tabelasına uymayan bir otomobille kavşakta çarpıştı.

Kocaeli’ nin Gölcük ilçesinde polis arabası ‘Dur’ tabelasına uymayan bir otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile polis arabası depoya girdi.
Olay 14.30 sularında Gölcük Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 A 8444 plakalı polis aracı kavşaktan karşıya geçmek isterken, yine sürücüsü öğrenilemeyen ve ’Dur’ tabelasına uymayan 31 FIU 10 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile polis arabası yol kenarında bulunan bir depoya gerdi. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsünün şoka girmesi nedeniyle olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Daha öncede defalarca aynı yere arabaların girdiğini söyleyen mahalle sakinleri ise buna bir çözüm bulunmasını istedi.
Olayı gören yan dükkanın kiracısı Cengiz Engin, “ Otomobil dur levhası olmasına rağmen durmadı. Polis arabası da aşağıdan yukarı geliyordu. Polis arabası otomobilin kapısına vurdu. Polis arabası dükkana doğru yöneldi ve içine girdi. Otomobili sürücüsünün tansiyonu kalbi varmış hastaneye kaldırdılar o yüzden” dedi.
Kazaya kaldırılan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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