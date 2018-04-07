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Kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesinde bugün öğle saatlerinde kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu’nu tek şeritten ulaşıma kapattı.

Kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı

Giresun’un Görele ilçesinde bugün öğle saatlerinde kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu’nu tek şeritten ulaşıma kapattı. Kaza nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşurken, yol 1 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma kontrollü şekilde açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmekte olan Şinasi Topal (50) yönetimindeki 08 K 5151 plakalı özel bir firmaya ait nakliye tırı, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi Beyli mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tırın dorsesi tamamen yolu ulaşıma kapatırken, kaza nedeniyle Trabzon istikametinden gelen araçlar kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşturdu. Kazada yaralanan şoför Topal, Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya sebep olan tır uzun uğraşlar sonucunda yoldan çekilirken, yol kontrollü olarak 1 saatlik çabanın ardından ulaşıma açıldı.

Kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı

Kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı

Kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı

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