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Kaza yapan TIR'da yüklü bira şişeleri yola saçıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üç aracın karıştığı kazada, bir TIR'ın dorsesine yüklü bira şişeleri yola savrularak kırıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üç aracın karıştığı kazada, bir TIR'ın dorsesine yüklü bira şişeleri yola savrularak kırıldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre aksayan araç trafiği temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaza, gündüz saatlerinde, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, özel bir lojistik firmasına ait bira yüklü TIR, bir otomobil ve bir kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrasında, TIR'ın dorsesindeki biraların birçoğu yola savrularak kırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir ekip, yola saçılan bira şişelerini temizledi. Otoyolda bir süre aksayan araç trafiği, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından normale döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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