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Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda kavşaktan dönüş yapan otomobile İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü yaralandı.İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, akrabası da çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi.

Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kavşaktan Barbaros Bulvarı’na dönüş yapmaya çalışan Aylin İlayda Şen yönetimindeki 34 AK 8480 plakalı otomobile o sırada Barbaros Bulvarı’ndan Levent istikametine ilerleyen Mustafa Şengül yönetimindeki Ayazağa-Kabataş seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs çarptı. Kazada sürücü Aylin İlayda Şen otomobil içerisinde sıkıştı.

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KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sürerken, kazadan yara almadan kurtulan akrabası Emek Çalışır, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen sürücü Aylin İlayda Şen’in eşi ise Emek Çalışır’a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yaralı sürücü bir süre sonra kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şen, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kazaya karışan otobüs sürücüsü Mustafa Şengül, "Ben orta şeritte ilerliyordum. Bana yeşil ışık yanıyordu bayan sürücüye ise kırmızı ışık yanıyordu. Bayan birden kavşaktan dönmeye kalkıştı bende otobüsü durduramadım ve çarptım. Otobüste yolcu yoktu otomobildeki bir kişi yaralandı".

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Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik kazası Beşiktaş Barbaros Bulvarı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Sn .İBBB. yetkilileri lütfen şu İETT şoförlerinize trafikte saygı dersi veriniz münibüs şoförlerini geçtiler vallahi..
Ne hikmetse hep belediye şoförleri haklı ve mağdur. Farzedelim ki kadın kırmızıda geçti, Ulan embesil frene basamadın mı? Yazıklar olsun böyle kanunlara Otobüs şoförü bilerek çarpmıştır Otobüs içindeki kameralar olayı çözer
@erturk3674 sende beyin diye bir organ olduğuna şüphe ettim. ulan kırmızıda geçiyor, sen ne diyorsun?? o zaman hepimiz kırmızıda geçelim, bizim kıçımızı dağıtırsa biri, suçlu odur. yeşilde geçmek suç, kırmızıda serbest... senin gibiler her kanunu çiğner, yeniden yazar! bu topluma sırf zararsınız!
Bayan sürücüde olabilir abi suç ya samimi söylüyorum çoğu bayan çok dikkatsiz ve yanlış araç kullanıyor.
Kırmızı da geçen bayan sürücü hayatında büyük araç kullanmamış odunlar yorum yapmış
aynen kardesim buyuk arac kullansalardi buyuk aracin bi anda durdurulamadigi bilirlerdi ve ona gore yorum yaparlardi
BAZEN İYİ BİR ŞOFÖR DEĞİLİM DERİM, AMA FAKAT ÖYLE ÖKÜZLER VAR Kİ ALEMDE
Kadın sürücüler trafiği karıştırıyor.Refleksleri çok zayıf,dikkat sıfır..
geçmiş olsun
bayan şöförlerimizde ne dikkat var nede kuralları tanıma bir elinde telefon diğerinde siğara direksiyonu tutuyo çok sayğısız bayan şöförlerimiz var
çok geçmiş olsun. İstanbul sürücüleri hep panik atak durumunda. Önce ben... bıkmış millet. Yetişme korkusu hastalık olmuş hepimize.
@erturk3674 kamil bisikletmi sürüyo şöför belli senin şöförlüğün yok kazma kürek tutuyorsun koca otobüs yeşil ışıkta geçerken makyaj tazelemek için kırmızı ışığı dikkat etmeyip geçen bayanın neden haklı diye düşünüyorsun
Ulan kadın kırmızıda geçiyor, siz ne diyorsunuz?? Otobüs şoförü yeşilde geçti diye dövecekler nerdeyse! O zaman hepimiz kırmızıda geçelim, bizim kıçımızı dağıtırsa biri, suçlu odur. Yeşilde geçmek suç, kırmızıda serbest... sizin gibiler her kanunu çiğner, yeniden yazar! bu topluma sırf zararsınız!
Kazaya karışan her iki sürücü ciddi , uydurma olmayan eğitime alınmalı. Yeterlilik sağlayıncaya kadar her araç kullanma istediğinde yanında atanmış denetçi bir sürücü olmalı. Yeterli olduğuna kanaat getirildiğinde tek başına kullanmasına izin verilmeli. Araç kameraları 18 derecelik ön ve arka zorunlu olmalı.
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