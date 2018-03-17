Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtığı ileri sürüldü.
Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AS 913 plakalı otomobil, Abdullahpaşa mahallesi gitmekte olan 23 LT 820 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, sürücü arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar
Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Tarihin en acı karesi
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum