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Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 21:20 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtığı ileri sürüldü.
Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AS 913 plakalı otomobil, Abdullahpaşa mahallesi gitmekte olan 23 LT 820 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, sürücü arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

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