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Kaza yaptığı aracının başından ayrılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyerek aracının başında bekledi.

Kaza yaptığı aracının başından ayrılmadı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyerek aracının başında bekledi.
Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Üzülmez Tüneli çıkışında meydana geldi. Devrek istikametine giden Murtaza Çıvak yönetimindeki 34 JN 6780 plakalı hafif ticari araç, tünelden çıktığı sırada karşı yöne geçmek isteyen Necati P. idaresindeki 06 DP 0719 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Murtaza Çıvak araçtan çıktı. Dayısı Satılmış Yılmaz(81) ise AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kolundan yaralanan Satılmış Yılmaz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murtaza Çıvak hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Aracının başında polis gelmesini bekleyen Çıvak, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kazayı haber verdi ve hastaneye gitmelerini söyledi. Herhangi bir yaralanmasının olmadığını ifade eden Çıvak, görevlilere araç başında bekleyeceğini, çekiciyle çekildikten sonra hastaneye gidebileceğini ifade etti.
Polis ekiplerinin tuttuğu tutanağın arından araçlar çekiciyle yoldan çekildi. Çıvak daha sonra gelen yakınlarının aracıyla dayısının kaldırıldığı hastaneye gitti.

FOTOĞRAFLI

Kaza yaptığı aracının başından ayrılmadıKaza yaptığı aracının başından ayrılmadıKaza yaptığı aracının başından ayrılmadıKaza yaptığı aracının başından ayrılmadı

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