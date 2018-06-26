HABER

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 18:06 | Son Güncelleme

KONYA'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz (35) ile hastaneye giden Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz (35) ile hastaneye giden Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşını ziyarete giden Ali Gültekin yönetimindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüs, yolun kenarında yürüyen Zeynep Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gündüz, yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Gündüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Sürücü Ali Gültekin de Gündüz'e refakat etmek için onunla birlikte hastaneye gitti. Gültekin hastaneye giderken de polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde duran aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.
Kaza yerine gelen polis, bıraktığı not sayesinde cep telefonundan ulaştığı Gültekin'i çağırdı. Ekiplerin yanına giden Gündüz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktıKaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktıKaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktıKaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!
Darp edilerek kaçırılan 70 yaşındaki kişi kurtarıldıDarp edilerek kaçırılan 70 yaşındaki kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da seçim gecesi Türk Bayrağı ile 'Reis' yazısı asılı marketi yakmak istediler! O anlar kamerada!

Antalya'da seçim gecesi Türk Bayrağı ile 'Reis' yazısı asılı marketi yakmak istediler! O anlar kamerada!

Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.