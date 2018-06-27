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Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz (35) ile hastaneye giden Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşını ziyarete giden Ali Gültekin yönetimindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüs, yolun kenarında yürüyen Zeynep Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gündüz, yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Gündüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Sürücü Ali Gültekin de Gündüz'e refakat etmek için onunla birlikte hastaneye gitti. Gültekin hastaneye giderken de polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde duran aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.

Kaza yerine gelen polis, bıraktığı not sayesinde cep telefonundan ulaştığı Gültekin'i çağırdı. Ekiplerin yanına giden Gündüz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası minibüs

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