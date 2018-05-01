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Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye sıkıştırıldığını iddia eden Gülcan Baş'ın panikleyerek otomobiliyle önündeki araca çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan, daha sonra polis merkezine giderek ifade veren Barış Baş, serbest bırakıldı.

Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye sıkıştırıldığını iddia eden Gülcan Baş'ın panikleyerek otomobiliyle önündeki araca çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından kaçan, daha sonra polis merkezine giderek ifade veren Barış Baş, serbest bırakıldı. Gülcan Baş eşinden şikayetçi olmazken, çarptığı otomobilde bebekleriyle yaralanan çiftin Barış Baş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaza, önceki gece D- 655 yolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gülcan Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Diğer araç ise dere yatağına uçtu. Kazada, Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
SIKIŞTIRMA İHBARINDA BULUNULMUŞ
Yapılan incelemede 155 Polis ihbar hattına bir kadın sürücünün başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı ihbarı ulaştığı, polis ekiplerinin olaya müdahale etmek için Konuralp mevkiine giderken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Barış Baş ise polis merkezine gelerek ifade verdi. Gülcan Baş eşinden şikayetçi olmazken, kazada mağdur olan ve 8 aylık bebekleri yaralanan Mesut ve Büşra Yoldaş, Barış Baş ve eşi Gülcan Baş'tan şikayetçi oldu. Barış Baş ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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