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Kaza yerinden 'aracı park etme' bahanesiyle kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre 'aracı park edip geleceğim' diyerek olay yerinden kaçtı.

Kaza yerinden 'aracı park etme' bahanesiyle kaçtı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre 'aracı park edip geleceğim' diyerek olay yerinden kaçtı.
Kaza saat 21.00 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 NY 160 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Dursun Aldırmaz’ın (36) kullandığı 67 TB 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Aracından inerek yaralı motosiklet sürücüsüne bakan otomobil sürücüsü, ardından 'aracımı park edip geliyorum' diyerek bindiği otomobiliyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Bir vatandaş ise, otomobiline binmek üzereyken sürücünün davranışlarından şüphelenerek fotoğrafını çekti.
Yaralı motosiklet sürücüsü Aldırmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Aldırmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan otomobil sürücünün bulunması için ise polis çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yerinden 'aracı park etme' bahanesiyle kaçtıKaza yerinden 'aracı park etme' bahanesiyle kaçtıKaza yerinden 'aracı park etme' bahanesiyle kaçtı

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