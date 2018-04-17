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Kaza yerine geldi, babasının öldüğünü öğrendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:00 | Son Güncelleme

Konya’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen kamyonet sürücüsünün yakınlarının feryatları yürek burktu.
Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi ile Çancı Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Mehmet Alkan (41) idaresindeki 42 PJ 660 plakalı kamyonet, Çancı Caddesinden Karaman Caddesine çıktığı sırada Mehmet Ç. idaresindeki 42 TT 482 ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Mehmet Alkan aracın camından fırlayarak kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafik kontrollü şekilde sağlandı.
Kaza sonrası olay yerine Mehmet Alkan’ın oğlu, annesi ve yakınları geldi. Babasının cansız bedenini gören Alkan’ın oğlu “Baba kalkacaksın baba” diyerek gözyaşı döktü. Gözyaşlarına boğulan genci yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kaza sonrası Mehmet Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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