Kazada ağır yaralanan Emine, yaşama tutunamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te freni boşalan servis midibüsünün çarptığı Emine Çalışkan (7), hastanede 2 ayı aşkın süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ocaklar Mahallesi'nde bulunan Hasip Dürri Caddesi'nde 7 Haziran'da meydana gelen kazada Osman Yırtıcı yönetimindeki 27 S 3609 plakalı midibüsü, rampadan inerken freni boşaldı. Hızla ilerleyen midibüs kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Göçer yönetimindeki 27 FP 827 plakalı otomobil ve sürücünün ismi öğrenilemeyen, Emine Çalışkan'ın da üzerinde bulunduğu 27 BKB 98 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil ve motosikleti beraberinde sürükleyen midibüs, kavşaktaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet ise alev aldı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Emine Çalışkan, bugün yaşamını yitirdi. Emine Çalışkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



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