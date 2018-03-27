Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi’nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cihan Selçuk’a (30), Mehmet Ö., idaresindeki 27 S 4791 plakalı minibüs çarptı. Meydana gelene kazada ağır yaralanan Cihan Selçuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cihan Selçuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Cihan Selçuk’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum