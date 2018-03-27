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Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi’nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cihan Selçuk’a (30), Mehmet Ö., idaresindeki 27 S 4791 plakalı minibüs çarptı.

Gaziantep’te yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi’nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cihan Selçuk’a (30), Mehmet Ö., idaresindeki 27 S 4791 plakalı minibüs çarptı. Meydana gelene kazada ağır yaralanan Cihan Selçuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cihan Selçuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Cihan Selçuk’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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