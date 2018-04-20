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Kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Resul Can Şanlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.17 Nisan’da Şaban Onur A.

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Resul Can Şanlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
17 Nisan’da Şaban Onur A. idaresindeki otomobil Karabük-Kastamonu karayolunda kamyonete çarpmıştı. Otomobilde bulunan üniversite öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa kaza yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü Şaban Onur A. ile araçta bulunan diğer yolcular Ali Kadirhan Ç., Resul Can Şanlı ve Mertcan O. hastaneye kaldırılmıştı.
Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Resul Can Şanlı ise hastanedeki yaşam savaşını yitirdi. Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirine Şanlı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Düz Mahalle Camisindeki cenaze töreninde üniversiteli gencin ailesi taziyeleri kabul etti. Karabük Üniversitesi Girişimcilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şanlı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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