Kazada ağır yaralanan teğmen Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan teğmen, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Kerimağa Rampası viyadüğü altında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Enes Çelik (23) idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Meydana gelen kazada sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılardan Teğmen Berat Berkay Yılmaz Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Yılmaz, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nden Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yılmaz’ın hastaneye getirildiği esnada annesi sinir krizleri geçirdi.
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