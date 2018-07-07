HABER

Kazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletiyle gezmeye çıkan amatör voleybolcu Beyza Adalı (17), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyor

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde bisikletiyle gezmeye çıkan amatör voleybolcu Beyza Adalı (17), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç kız, yaşam savaşı veriyor.
Kaza, Saray'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Saray Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencisi ve Trakya Gelişim Voleybol Takımı oyuncusu Beyza Adalı, üyesi olduğu Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıyla birlikte bisikletleriyle gezmeye çıktı. Kambursöğüt mevkiinde Beyza'nın kullandığı bisiklete, A.Ö. yönetimindeki 10 ANF 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Beyza Adalı, otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Beyza, Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Beyza Adalı'nın duran kalbi doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırıldı. Beyza ardından Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde Beyza Adalı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kazayı duyan genç kızın okul ve takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Otomobil sürücüsü A.Ö.'yü gözaltına alan polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyorKazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyorKazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyorKazada ağır yaralanan voleybolcu Beyza, yaşam savaşı veriyor

PARTNERTatil yapmak hakkımız!Tatil yapmak hakkımız!
Para nakil aracı soygununa karışan bir kişi daha yakalandıPara nakil aracı soygununa karışan bir kişi daha yakalandı
Darende'de kanala düşen minik Öykü boğulduDarende'de kanala düşen minik Öykü boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.