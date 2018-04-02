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Kazada ailesinden 6 kişi ölen Kader de yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde geçen 25 Mart'ta zikzak yaparak ilerleyen otomobilin sıkıştırması sonucu ambulansla çarpışan otomobilde ağır yaralanan Kader Üzüm (20), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Kazada ailesinden 6 kişi ölen Kader de yaşamını yitirdi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde geçen 25 Mart'ta zikzak yaparak ilerleyen otomobilin sıkıştırması sonucu ambulansla çarpışan otomobilde ağır yaralanan Kader Üzüm (20), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Genç kızın ölümüyle kazada aynı aileden yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Zikzak yaparak kazaya neden olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Adnan Ö.'nün (46) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda 25 Mart Pazar günü saat 23.20'de, Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, yolda zikzak yaparak ilerleyen bir otomobilin sıkıştırıp çarpması sonucu kontrolden çıktı. Şerit değiştirmek zorunda kalan Üzüm'ün otomobili, karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Üzüm Ailesi'nin 6 ferdi, Sarız ilçesi İncedere Mahallesi'nde gözyaşları arasında 26 Mart'ta toprağa verildi.
ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Kazada ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan Kader Üzüm'den de bugün acı haber geldi. Hastanede 8 gündür tedavi gören genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ, KAZADAN SONRA GÜRCİSTAN'A KAÇTI
Beyaz renkli, 38 KY 432 plakalı otomobiliyle zikzak yaparak kazaya neden olan baza ve kanepe imalatçısı Adnan Ö.'nün, olaydan 30 saat sonra Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Gürcistan'a geçtiği belirlenmişti. Şüpheli hakkında, trafik suçundan değil, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açtığı' gerekçesiyle yakalama kararı verildiği belirtildi. Adnan Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Kazada ailesinden 6 kişi ölen Kader de yaşamını yitirdiKazada ailesinden 6 kişi ölen Kader de yaşamını yitirdiKazada ailesinden 6 kişi ölen Kader de yaşamını yitirdiKazada ailesinden 6 kişi ölen Kader de yaşamını yitirdi

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