HABER

Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 20:17 | Son Güncelleme

İZMİT'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar yola yatırılarak bekletildi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, İzmit-Kandıra karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. İzmit’ten Kandıra'ya giden Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı ve Hasan Kıdık yönetimindeki 41 AV 303 plakalı otomobiller ile karşı yönden gelen 34 FZ 2212 ve 34 FE 3074 plakalı otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan çok sayıda yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulans yetersiz kalınca takviye ambulanslar gelene kadar itfaiye ekipleri tarafından asfalta yatırılarak kontrol alında bekletildi. Araçlardan çıkarılan 1'i bebek, 9 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolu yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapalı kaldı.

FOTOĞRAFLI

Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildiKazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildiKazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildiKazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Trabzon’da yayla dönüşü kaza: 1 ölü 3 yaralıTrabzon’da yayla dönüşü kaza: 1 ölü 3 yaralı
Kraliçe Victoria'nın savaşta askerlere yolladığı çikolata dolu kutu, 118 yıl sonra ortaya çıktıKraliçe Victoria'nın savaşta askerlere yolladığı çikolata dolu kutu, 118 yıl sonra ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.