Kazada ambulanslar yetersiz kalınca, yaralılar yerde bekletildi(2)

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI
İzmit-Kandıra yolunda meydana gelen 4 otomobilin karıştığı kazada, yaralanan 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erkan Doğru (37) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşındaki Ertuğrul Hamza Doğru isimli bebeğin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAZANIN SEBEBİ ALKOLLÜ SÜRÜCÜ
Kazanın 34 FE 3074 plakalı aracın sürücüsü Ömer Yağcı'nın hatalı sollama yapması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Kazada yaralanan Yağcı'nın kaldırıldığı hastanede yapılan kan testinde alkollü olduğu belirlendi.
KAZA NASIL OLDU?
Kandıra'dan İzmit istikametine giden Ömer Yağcı kontrolündeki 34 FE 3074 plakalı araç, orta şeride geçerek hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol üzerindeki Eray Erecik idaresindeki 34 FZ 2212 ve Hasan Gıdık idaresindeki 41 AAV 303 plakalı araçlara çarptı.
701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum