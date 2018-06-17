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Kazada araç içinde sıkışan engelli ekiplere zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

BURSA'da, kullandığı otomobille Çekirge Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa Akın (43), yan koltukta oturan zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın'ın (49) ani hareket yapması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Mehmet İNAN BURSA,(DHA)- BURSA'da, kullandığı otomobille Çekirge Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa Akın (43), yan koltukta oturan zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın'ın (49) ani hareket yapması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durdu. Kazada iki kardeş yaralanarak araçta sıkıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılırken, engelli Halil İbrahim Akın ekiplere zor anlar yaşattı. Kaza bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli ağabeyi Halil İbrahim Akın ile birlikte, kullandığı 16 KA 919 plakalı hafifi ticari araçla Altıparmak Caddesi'nden Çekirge istikametine seyir halindeyken ağabeyinin araç içinde birden hareketlenmesi ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç trafik lambalarına çarparak durdu, kazada yaralanan sürücü Mustafa Akın ile ağabeyi Halil İbrahim Akın araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk önce Mustafa Akın'ı sıkıştığı yerden çıkarırken, kaza nedeniyle korkan Halil İbrahim Akın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin sakinleştiremediği Halil İbrahim Akın, zorlukla kardeşinin bindirildiği ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine tedaviye alınırken kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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