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Kazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan anne ile kızı, çevreden yetişenler, bir özel hastanenin acil servis çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan anne ile kızı, çevreden yetişenler, bir özel hastanenin acil servis çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Antalya-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Bağbaşı Mahallesi'nden, Denizli yönüne seyir halindeki Gülçin Ati, kullandığı 20 PA 185 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü Atik ile yanındaki kızı Gamze Atik, otomobilde sıkışarak, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve yakındaki bir özel hastanenin acil servis çalışanları, yağmur altında anne kıza ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir çaba sonucunda anne-kızı, sıkıştıkları yerden kurtardı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kız tedaviye alındı. Anne vekızın sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldıKazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldıKazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldıKazada araçta sıkışan anne ve kızı kurtarıldı

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