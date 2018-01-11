Kazada araçta sıkışan yaralıları Cankur ekibi kurtardı

ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Kozan Yolu Hakkıbeyli Han mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kaçar yönetimindeki 33 N 1509 plakalı otomobil, Nabi Alakabak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler Kaçar ve Albayrak ile otomobildeki Zeynep Kaçar, Recep Zorlu ve Hülya Zorlu yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu
FETÖ sanığı eski vali: Arınç ve Faruk Çelik tanık olarak dinlensin
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Ankara siyasetinde 2019 hesapları
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum