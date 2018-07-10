Kazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılar (2)

KAMU DAVASI SÜRÜYOR
Ferhat Özdemir, olayla ilgili kamu davası açıldığını belirterek, "Olay sonrasında karakolda verdiğimiz ifadeler üzerine açılan kamu davası var. Kamu davası gıyabımızda devam etmiş. Hastanede olduğumuz için duruşmaya gidemedik. Bu sırada avukatımız da yoktu. Avukatımız davayı takiph etmeye başladı. İlerde biz de hem maddi hem manevi tazminat davası açacağız" dedi.
İMZA KAMPANYASI
Özdemir'in eşi Özlem Özdemir ise kazaya neden olan İngiliz Mandy Cairns'e gerekli cezanın verilmesi ve konunun İngiltere kamuoyunda duyurulması amacıyla dünyaca yaygın imza kampanyası platformu change.org. üzerinde imza kampanyası başlattıklarını belirtti. Özdemir, maddi- manevi zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek, bu konuda da kendilerine yardımcı olunmasını isbtedi.
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