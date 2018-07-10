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Kazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde İngiliz turist Mandy Cairns, 9 ay önce kiraladığı otomobille Ferhat Özdemir'e çarptı.

Kazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılar

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde İngiliz turist Mandy Cairns, 9 ay önce kiraladığı otomobille Ferhat Özdemir'e çarptı. Kazada Özdemir'in sol ayağı koptu, kalça kemiği kırıldı. Kopan ayağı yerine dikilen ve hastanede tedavisi süren Özdemir, "Turist kadın olaydan bir gün sonra ülkesine döndü. Bu kadının yakalanarak tutuklanmasını istiyorum. 29 yaşındaki bir insanın gençliğini çaldılar" dedi.
Olay geçen 8 Ekim'de Fethiye'de meydana geldi. Fethiye'ye tatile gelen İngiliz Mandy Cairns, bir market sahibinden kiraladığı otomobille seyir halinde giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçen otomobil, Ferhat Özdemir'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Özdemir'in sol ayağı koptu, kalça kemiği kırıldı.
Fethiye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1,5 ay tedavi gören Özdemir, daha sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
'ARAÇ KİRALAYAN MARKETÇİ DE SUÇLU'
Kaza sonrasında Mandy Cairns'in kendisini hiç aramadığını, durumu hakkında bilgi edinmek istemediğini iddia eden Özdemir, "Olaydan bir gün sonra da ülkesine döndüğünü öğrendim" dedi. Turiste araç kiralayan market sahibinin de suçlu olduğunu söyleyen Ferhat Özdemir, "Bu aracı kiralayan marketçi de suçlu. Kiraladığı araçla ayak bileğimi kopardı ve kalça kemiğim kırıldı. Ben 9 aydır hastanede tedavi görüyorum. Sekiz defa ameliyat oldum. Bana çarpan kişi kazadan bir gün sonra İngiltere'ye gitti. Sadece ifade verdi, herhangi bir gözaltı süreci olmadı" dedi.
Şu an tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğünü, çok büyük mağduriyet yaşadığını aktaran Özdemir, "Eşim ve bir kızım var. Ben çalışamıyorum, eşim de bana baktığı için çalışamıyor. Çocuğuma kayınvalidem bakıyor. Önceki gün bir İngiliz seyahat sitesinde durumumu paylaştım. O sitede, 'Bu kadın benim geçliğimi, hayatımı çaldı' şeklinde açıklamada bulundum. Sayfa yöneticileri yayınımı hızla kaldırdı. Zor durumdayım, bana çarpan bu kadının yakalanarak tutuklanmasını istiyorum. Gönlüm rahat değil, çünkü benim ayağım kesilecek. 29 yaşındaki bir insanın gençliğini çaldılar" diye konuştu.
'AYAĞIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavisinin sürdüğünü aktaran Özdemir, "Ayak kemiklerime bir şey yapılamıyor, çünkü kırık tam bilekten, hastaneye geldiğimde sadece deri tutuyormuş. Aynı zamanda doku kaybım da vardı. Sağ bacağımdan yaklaşık 30 santim doku aldılar. Yapılan yamalar da tutmuyor. Yine sağ bacağımdan 40-45 santim damar nakli yapıldı, o da tutmadı. Sırtımdan da kas alıp nakil yaptılar. Yapılan operasyonların toplamı 8-9 oldu. Kemikler kırık olduğu için damar yollarım da tıkalı doku beslenmiyor. Ayağımı kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

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Kazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılarKazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılarKazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılarKazada ayağı kopan rehber: Gençliğimi çaldılar

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